Sara Croce | ha detto no al GF per Ballando con le Stelle | “Non sarebbe stata la scelta giusta”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Attualmente impegnata acon lesi è recentemente raccontata a Chi. Al settimanale non solo ha parlato di questa sua nuova esperienza televisiva, ma ha rivelato di aver rifiutato un altro programma proprio per quello di Milly Carlucci. “Nonla” – In gara insieme al ballerino professionista Luca Favilla, la L'articolo