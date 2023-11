Sara Croce contro Alberto Matano e perché ha scelto Ballando e non GF

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 novembre 2023)ha iniziato la sua avventura nell'attuale edizione dicon le Stelle con molti pregiudizi da parte dei giurati e di. L'accoglienza non è stata caldissima: le hanno dato della piagnona senza personalità. In seguito ha avuto anche un battibecco con il conduttore de La Vita in Diretta che le ha contestato: "Dici di venire dal paesino, ma su Instagram mostri una vita da globetrotter". Apreme molto la questione del pregiudizio nei suoi confronti, avendo alle spalle un trascorso in tv come ex Bonas di Avanti un Altro e vicende private che l'hanno preceduta. "Il fatto di venire da un paesino non significa che io sia rimasta chiusa in casa", ha chiarito all'ex mezzobusto del TG1. Ad ogni modo, dopo avere ricevuto giudizi pessimi, ...