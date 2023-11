Santa Marinella | sabato 2 dicembre Open Day Vaccinale

(Di mercoledì 29 novembre 2023), 29 novembre 2023 –appuntamento per l’Day. Si tratta della campagna di somministrazione dei vaccini antinfluenzali e tutte le vaccinazioni raccomandate ai cittadini che si presenteranno all’orario stabilito. L’accesso è libero e basta presentarsi con documento e tessera sanitaria per ricevere il vaccino sia antinfluenzale che anticovid. “Abbiamo organizzato con Asl Rm 4 l’Dayper contribuire alla tutela dei cittadini, soprattutto i più fragili, in vista dell’inverno. Invitiamo i cittadini ad approfittare di questa opportunità, recandosinel nostro Municipio. Restano fondamentali, oltre al vaccino, le misure di igiene e protezione individuale: lavare frequentemente ...

... gli studenti sono impiegati come sbandieratori, cheerleaders, fotografi, giornalisti e redattori della Gazzetta del Gate 51, il settimanale on ... (247.libero)

Santa Marinella , 28 novembre 2023 – In vista di un intervento di manutenzione sulla pavimentazione esistente dell’area di parcheggio in Via della ... (ilfaroonline)

Santa Marinella - divieto temporaneo di sosta in Via della libertà

Giovedì chiude il parcheggio ex fungo a Santa Marinella

In vista di un intervento di manutenzione sulla pavimentazione esistente dell'area di parcheggio in Via della libertà, conosciuta come ex Fungo, è stata emanata ordinanza di divieto temporaneo di ...

Giovedì chiude il parcheggio ex fungo a Santa Marinella Virgilio

Giornata di vaccini a Santa Marinella, open day in Aula Consiliare Virgilio

Open day vaccinale a Santa Marinella, sabato nell’aula consiliare

SANTA MARINELLA – Sabato prossimo a Santa Marinella si terrà l’Open day Vaccinale.

Asl Roma 4, avvio del progetto sorveglianza epidemiologica

Il progetto di sorveglianza epidemiologica avrà la durata di due anni e andrà ad indagare non solo lo stato di salute ma anche gli stili di vita della popolazione residente attraverso questionari ...