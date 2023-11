Sanremo 2024 | Giorgia | Teresa Mannino e Lorella Cuccarini co-conduttrici

Sanremo 2024 - Amadeus svela le conduttrici : i ritorni di Giorgia e Cuccarini - la sopresa Mannino

Sanremo 2024 prende forma. Amadeus, in compagnia di Fiorello, ha svelato in diretta al Tg1 i nomi delle co-conduttrici della 74° edizione del ... (ilfattoquotidiano)