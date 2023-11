Sanremo 2024 | Giorgia | Mannino e Cuccarini conduranno con Amadeus

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Colpo di scena in diretta sul Tg1. E' vero che manca poco al Festival di, in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio, ma lo show di, in tandem con Fiorello ha fatto salire gli ascolti di RaiUno. Ecco come: il cast al completo per la conduzione delle cinque serate è stato annunciato questa sera, 29 novembre 2023, daal Tg1., Teresae Lorellalo affiancheranno nella conduzione L'articolo proviene da Firenze Post.