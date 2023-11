Sanremo 2024 | Amadeus svela le conduttrici | i ritorni di Giorgia e Cuccarini | la sopresa Mannino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023)prende forma., in compagnia di Fiorello, hato in diretta al Tg1 i nomi delle co-della 74° edizione del Festival, che andrà in onda sulla prima rete del servizio pubblico da martedì 6 a sabato 10 febbraio:, Teresae Lorella. Un ritorno in Rai e un ritorno aper la conduttrice e showgirl, ora impegnata nel talent show Amici di Maria De Filippi: condurrà conla serata del venerdì, la stessa in cui lo scorso anno aveva duettato con Olly sulle note de “La notte vola“. Non si tratta di un debutto alla conduzione: Cuccaarini aveva affiancato Pippo Baudo nel 1993 e due anni dopo aveva partecipato al Festival come artista, con il brano “Un altro ...