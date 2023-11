Samsung Galaxy Z Flip5 | su Amazon in super sconto del 28%

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Qualora foste intenti a cambiare smartphone e foste in cerca di un device di punta Android e del marchio, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’offerta sudel bellissimo5G, pieghevole dotato di tante funzioni smart e innovative. Il dispositivo lo porterete a casa sfruttando unodel 28% al prezzo di 899 euro (invece di 1249 euro di listino), in versione italiana, con caricatore incluso e nel fantastico colore Mint. Lo smartphone è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è senza costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, il reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, opzione disponibile fino al 29 dicembre 2023. Il...