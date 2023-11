Salvini domenica a Firenze | I centri sociali lo aspettano | aizzati da Nardella

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Chi semina vento, raccoglie tempesta. Il Partito Democratico (di nome, ma raramente di fatto) non ha gradito la scelta della Lega di organizzare,prossima, la manifestazione di inizio della campagna elettorale per le europee a. E così il sindaco Darioe il coordinatore della segreteria toscana Andrea Giorgio hanno pubblicamente invocato la piazza, per manifestare la propria acredine nei confronti del «cantiere nero» rappresentato (secondo le parole degli esponenti dem) da Marie Le Pen, Alice Weidel e Geert Wilders. Il Cpa, il centro sociale occupato abusivamente da venti anni, che ogni 10 febbraio espone baldanzoso la bandiera jugoslava di Tito, in spregio ai martiri delle Foibe, ha risposto all'appello del Pd. «Il fascismo è un sistema autoritario che corre alla guerra elevando al massimo lo sfruttamento delle ...