Salute | la vaccinazione in ospedale a Reggio Emilia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Dardani (Santa Maria Nuova):"Esiste una rete delle malattie immunomediat” in cui c'è una stretta collaborazione tra tutti gli specialisti " "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/11/pillola Lucia Dardani.mp4"—webinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.

Salute - Draetta : “Igienista sia promotore di vaccinazione come tutela salute”

Cernobbio (Co) 14 ott. (Adnkronos Salute ) - “Potrà sembrare una banalità, ma l’igienista deve innanzitutto saper vaccinare. La legge prevede ... (ilgiornaleditalia)

Salute - Draetta : "Igienista sia promotore di vaccinazione come tutela salute"

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - Nella stagione 2022-2023 la copertura per la vaccinazione antinfluenzale nella popolazione anziana è scesa di ... (liberoquotidiano)

Aceti, ‘ un terzo degli over65 con una o più patologie non si ritiene un soggetto a rischio’ Nella stagione 2022-2023 la copertura per la ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Nella stagione 2022-2023 la copertura per la vaccinazione antinfluenzale nella popolazione anziana è scesa di quasi 10 punti ... (forzearmatenews)

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - Nella stagione 2022-2023 la copertura per la vaccinazione antinfluenzale nella popolazione anziana è scesa di ... (ilgiornaleditalia)

Vaccini contro l'influenza, oltre 600 mila toscani l'hanno già ricevuto LA NAZIONE

Somministrati 82mila vaccini antinfluenzali e 13mila anti Covid-19 Ufficio Stampa

Porto Torres: un numero verde per prenotare il vaccino antinfluenzale

Per prenotare le vaccinazioni a Porto Torres da oggi sarà possibile contattare il numero verde 800334466, dalle ore 8 alle 18. Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica lancia un appello alla ...

Vaccini contro l’influenza, oltre 600 mila toscani l’hanno già ricevuto

Contro il Covid si sono invece vaccinati in quasi 168mila. Tasso più alto in rapporto alla popolazione in Italia ...