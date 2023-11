Salus tv n 48 del 29 novembre 2023

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – In questo numero: “Soldatini” vince la VI edizione del premio letterario #afiancodelcoraggio promosso da Roche Chines della Sifi, ‘al lavoro per farmaco orfano per cheratite da acanthamoeba’ Insufficienza renale cronica, al via iniziativa pilota Fism per approccio multidisciplinare Palmieri della Sia, 'L’uomo è assolutamente il sesso debole” Benessere ed esigenze delle nuove generazioni all’evento di Merck e ScuolaZoo “Nuove opzioni. Nuovi percorsi” contro il tumore al polmone "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads//11/2311TV 48.mp4"—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.