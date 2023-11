Salto con gli sci | l’Italia femminile parte con buone prospettive | irrobustita dalla ‘putrella Sieff’

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Se parlassimo di calciomercato,delcon gli sciavrebbe messo a segno un colpaccio, degno di titoloni sui giornali di settore e di presentazioni benedette da bagni di folla. La metafora forse è esagerata, ma non più di tanto se la si rapporta al piccolo mondo del trampolino azzurro. La specializzazione di Annika Sieff permette alla squadra tricolore di rafforzarsi in maniera sostanziale. L’ormai ex combinatista ha deciso, d’accordo con i tecnici, di abbandonare gli sci stretti per dedicarsi esclusivamente allo skispringen. Un progetto inizialmente sussurrato, poi sempre più chiacchierato è, alfine, divenuto realtà. La matrice sulla quale si fonda ha la forma di Cinque cerchi. Quelli olimpici, ça va sans dire. Nell’ambito del gentil sesso, ilcon gli sci assegna le medaglie più preziose in ...