Salerno | “Jazz in Luce” e “Fiabe per Luci d’Artista” | gli eventi

Leggi su zon

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Una formula consolidata che si rinnova ad affiancare l’edizione 2023 di “” con l’accensione delle luminare tanto attesa in città che proiettaalla ribalta nazionale tra le destinazioni preferite delle feste. È questo il presupposto con cui nascono “in” e “per” da un’idea di Confcommercio Campania, nel distretto provinciale diche coinvolge il Comune di, grazie al sostegno della Camera di Commercio di, per una proposta condivisa e scelta per rendere unica e accogliente la passeggiata di visitatori e turisti, con spettacoli musicali e atmosfere da sogno. Da dicembre a gennaio, saranno tanti gli appuntamenti nel calendario ...