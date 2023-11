Saldi invernali | sentite le associazioni di categoria | fissata la data d’inizio in Campania

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoledi, la Giunta regionale ha deliberato l’inizio deiper la stagione invernale 2023 – 2024, fissando laal 5 gennaio 2024, per un periodo non superiore ai 60 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Saldi invernali al via il 5 gennaio

Saldi invernali al via il 5 gennaio

Saldi invernali al via il 5 gennaio

Saldi invernali al via il 5 gennaio

Saldi invernali al via il 5 gennaio

Saldi invernali al via il 5 gennaio

Saldi invernali 2024 in Campania, dureranno 60 giorni

in Campania cominceranno il 5 gennaio 2024 e dureranno per un periodo non superiore a 60 giorni. Lo ha annunciato la Regione Campania che, sentite le associazioni di categoria, ha ...

Saldi invernali in Campania: al via dal 5 gennaio RaiNews

I saldi invernali al via in Campania dal 5 gennaio Agenzia ANSA

Saldi invernali 2024 in Campania, dureranno 60 giorni

I saldi invernali in Campania cominceranno il 5 gennaio 2024 e dureranno per un periodo non superiore a 60 giorni. Lo ha annunciato la Regione Campania che, sentite le associazioni di categoria, ha de ...

Saldi invernali. In Campania si inizia il 5 gennaio

Inizieranno il 5 gennaio i saldi invernali in Campania. Lo ha stabilito la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria. La Regione ha deliberato l’inizio dei saldi per la stagione invernale ...