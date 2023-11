Salario minimo | il Pd accusa il governo | ' Scempio democratico e abuso di potere della destra'

Via libera della commissione Lavoro della Camera all’emendamento di maggioranza che cancella la proposta delle opposizioni sul Salario minimo . Ora ... (open.online)

La proposta delle opposizioni soppressa e rimpiazzata con una delega al governo che come minimo rinvia la questione di almeno altri sei mesi. La ... (ilfattoquotidiano)

Alla Camera la destra stoppa il salario minimo. Primo ok per cancellare il ddl delle minoranze e dare la delega al governo. Pd e M5s : pagina buia

Salario minimo - ok in commissione : la destra sopprime il testo delle opposizioni e dà la delega al governo. Le minoranze escono per protesta

La proposta delle opposizioni soppressa e rimpiazzata con una delega al governo che come minimo rinvia la questione di almeno altri sei mesi. La ... (ilfattoquotidiano)