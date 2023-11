Salario minimo | il ddl naufraga in Aula | opposizione allo sbando

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 novembre – Via libera della Commissione Lavoro della Camera all’emendamento di maggioranza che cancella la proposta delle opposizioni sul. La proposta delle opposizioni soppressa e rimpiazzata con una delega al governo che comerinvia la questione di almeno altri sei mesi. Stop alLa “resistenza” del centrosinistra in commissione Lavoro alla Camera è durata poco: la maggioranza ha approvato l’emendamento che cancella la proposta unitaria delle minoranze (con fissazione a 9 euro l’ora) e la sostituisce con una delega al governo da esercitare entro sei mesi. Tra gli obiettivi del testo del centrodestra non c’è una cifra minima da regolare per legge ma “garantire l’attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e ...