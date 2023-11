Salario minimo | Fratoianni | ' Il blitz del governo mette la parola fine | prima se ne vanno meglio è per l' Italia'

Salario minimo, Conte (M5s): 'I patrioti si inchinano ai grandi gruppi bancari, noi non ci arrendiamo'

Anche Giuseppe Conte, leader del M5s, ha duramente contestato il governo Meloni sul blitz notturno che ha di fatto annullato la proposta di legge unitaria dell'opposizione sul. 'La maggioranza ha affossato la nostra proposta di legge sullegale. Lo ha fatto senza aver avuto nemmeno il coraggio di votare contro, ma attraverso un emendamento ...

Stop al salario minimo, passa la delega al governo Agenzia ANSA

Stop al salario minimo, passa la delega al Governo: bloccata la proposta delle opposizioni Sky Tg24

Médico que acorrentou caseiro diz que crime foi uma ''brincadeira errada''

O médico foi condenado pelo crime de racismo a 2 anos e 6 meses de prisão, além de multa de R$ 300 mil, por acorrentar seu caseiro ...

Quem tem direito ao PIS 2023 Período de saques vai chegando ao fim

Tem direito a estes valores o trabalhador que tiver atuado por pelo menos 30 dias no ano de referência, que neste caso é 2021, e estiver cadastrada no PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do ...