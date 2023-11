Sainz | arriva l’ennesima beffa | il tradimento è inatteso

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Carlosperde un membro del suo team, ilspiazza definitivamente lo spagnolo. Ancora guai. Il campionato di Formula Uno per la stagione 2023 è ufficialmente terminato. Tuttavia, la concorrenza tra due scuderie continua a persistere pure al difuori della pista. Infatti, Carlos, pilota della Ferrari, vieneto pervolta dalla Red Bull. La notizia non è delle migliori, èta a sorpresa e cambia le idee per il futuro del team. Rupert Manwaring era entrato a far parte del team di Carlospoco dopo il suo esordio in Formula 1 e – per lunghi 8 anni – è rimasto sempre al suo fianco. Tuttavia, adesso, il preparatore atletico del pilota della Ferrari ha deciso di cambiare aria e passare ad una nuova scuderia. La mossa di Manawarnig ...