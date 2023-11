Sabrina Salerno | il look per il live a Parigi è super crop | gli scatti

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Per le sue ultime date francesisi è davveroata: la cantante, nonostante il freddo, ha deciso di fare un regalo ai suoi fan disfoggiando unnon ha paura delle basse temperature e sfida il meteo con un outfit davvero sensuale e femminile. Piena di brillantini e attillata, si presenta sul palco e raccoglie un altro successo per il suo tour in giro per l’Europa. Ecco glipostati sui ...