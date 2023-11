Sabella | “Da Crosetto accuse false Attaccare i magistrati è un vecchio vizio della politica”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Continuano a far discutere le dichiarazioni del ministro Guidoche si è detto convinto che l’unica preoccupazione per il governo Meloni può arrivare “dall’opposizione giudiziaria”. Alfonso, giudice al tribunale di Napoli ed ex pm del pool antimafia di Palermo di Gian Carlo Caselli, siamo tornati alla giustizia a orologeria di berlusconiana memoria? “Credo che ci sia una quota di fisiologia in tutte queste polemiche nel senso che periodicamente ritornano. Tutte le volte che cambia l’assetto governativo, qualcuno grida allo scandalo sostenendo che la magistratura si è schierata contro di loro. Peccato che sia un falso perché il nostro Paese ha un problema serissimo che è quellocorruzione elegalità all’interno dell’operatopubblica amministrazione ed è chiaro che gran ...