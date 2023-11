(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Il ministero degli Interni inha messo a punto un disegno di legge per introdurre un "patto di lealtà" da far sottoscrivere aglial loro ingresso nel Paese che presto sarà inviato alla Duma, rende noto l'agenzia Tass, citando la direttrice dell'ufficio migranti del ministero, Valentin Kazakova. Ai firmatari dell'accordo sarebbe

Il Conflitto tra Russia e Ucraina ha raggiunto livelli critici, con la Russia che ha abbattuto almeno 24 droni nelle regioni di Mosca e in altre tre ... (ilfogliettone)

Gli Usa e l'Ue temono che la Turchia sia diventata una sorta di canale commerciale sfruttato da Mosca per reperire articoli sensibili e militari dai ... (ilgiornale)

Mosca, 29 nov. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino che volava in direzione di Mosca. Il veli volo senza ... (liberoquotidiano)

Ucraina : Russia - 'abbattuto drone in volo verso Mosca'

Russia, Mosca propone obbligo 'patto di lealtà' per stranieri in visita

Chi entra nel Paese dovrà firmare un documento che impegna a non criticare l'operato delle autorità e negare i valori tradizionali della famiglia Il ministero degli Interni inha messo a punto un disegno di legge per introdurre un "patto di lealtà" da far sottoscrivere agli stranieri al loro ingresso nel Paese che presto sarà inviato alla Duma, rende noto l'agenzia ...

Mosca, abbattuti droni in diverse regioni russe AGI - Agenzia Italia

Mosca pensa a un “patto di lealtà” per stranieri. “Così si impegnano a non screditare le autorità russe” la Repubblica

Alleanza Atlantica, Stoltenberg: “L’Ucraina diventerà membro della Nato. La Russia prepara missili per l’inverno”

Da Bucarest il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parlato del sostegno a Kiev e del percorso dell'Ucraina per la membership.

La BCE tiene alla reputazione dell’euro e si oppone all’uso delle riserve russe ‘congelate’ per ricostruire l’Ucraina

No della BCE all'ipotesi dell'Unione Europea di usare le riserve russe congelate per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina.