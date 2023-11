Russia | Mosca propone obbligo ‘patto di lealtà’ per stranieri in visita

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Il ministero degli Interni inha messo a punto un disegno di legge per introdurre un "patto di lealtà" da far sottoscrivere aglial loro ingresso nel Paese che presto sarà inviato alla Duma, rende noto l'agenzia Tass, citando la direttrice dell'ufficio migranti del ministero, Valentin Kazakova. Ai firmatari dell'accordo sarebbe quindi proibito "ostacolare le attività delle autorità pubbliche o screditare in qualsiasi forma politiche dello Stato, autorità e funzionari pubblici", e anche "di abusare del diritto di libertà di informazione", disseminando materiali contraddittori "ai valori morali di significato costituzionale". E di "negare i valori tradizionali della famiglia e distorcere il contributo dei sovietici alla vittoria sul fascismo". Sarebbe inoltre richiesto di "non mostrare mancanza di rispetto per la diversità ...