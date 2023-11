Ruolo della “Anticorruzione” nella prevenzione | all’UniVanvitelli seminario con Consuelo del Balzo e Carlo Marino

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Caserta.corruzione, promozionetrasparenza e garanziavigilanza sui contratti pubblici, le tre missioni dell’ANAC ed il suodi controlloPubblica Amministrazione saranno al centro delpromosso dal dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studiCampania “Luigi Vanvitelli”, con sede a Caserta, in programma venerdì 1 dicembre, con inizio alle ore 11,30 nell’aula Liccardo, ed aperto anche ad amministratori locali e dipendenti pubblici. Nell’ambito del Master universitario di II livello in Pubblica Amministrazione, Innovazione Tecnologica, Digitalizzazione e Governo del Territorio, il dipartimento guidato dal direttore Francesco Eriberto d’Ippolito, ospiterà la consigliera ...

Docenti di ruolo all'infanzia e primaria con laurea utile per l'accesso alla scuola secondaria , con i CFU relativi per la classe di concorso : ... (orizzontescuola)

Maestre di ruolo - l’abilitazione alla primaria non esonera più dai 24 CFU per il concorso della secondaria

L’Inter arriva al derby d’Italia di stasera con la Juventus con il ruolo di favorita e davanti due punti in classifica. Ma, per il giornalista ... (inter-news)

Il presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop28 , Sultan al Jaber, ha approfittato del suo ruolo per negoziare accordi in materia ... (internazionale)

I test psico - attitudinali per i magistrati ci sono già: in Francia e in Germania (di F. Olivo)

... ma anche perché non potevano essere contenuti nei decreti di attuazione delle pagelle per le toghe eriforma dei fuori" i test psico - attitudinali per le toghe non sono stati del tutto ...

Il Collegio, Maggi e il ruolo della scuola contro la violenza: «Bisogna cambiare subito» ilgazzettino.it

La sponda di Erdogan a Putin, il ruolo della Turchia nella sanzioni contro Mosca e il depistaggio della dogana La Stampa

CO2, Eni e Snam: Bruxelles inserisce l'hub di Ravenna tra i progetti comunitari

L'annuncio arriva da Eni. Grazie all’ammissione del progetto di Carbon Capture and Storage Callisto alla sesta lista europea dei Progetti di Interesse Comune (PIC), l’hub di stoccaggio della CO2 di Ra ...

Mamma espulsa dal comitato scolastico di educazione sessuale, i genitori: «Era una escort»

Una mamma è stata espulsa dal suo ruolo in un comitato scolastico di educazione sessuale dopo che è emerso che era stata precedentemente ...