Ruba un monopattino | poi calci e pugni all' agente | 19enne scatena il caos a Reggio Emilia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023)unin stazione ae scappa: per questo è finito nei guai unextracomunitario, subito rintracciato e denunciato dalla polizia. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 26 novembre, quando le Volanti della questura sono state allertate in piazzale Marconi da un cittadino. Quest'ultimo ha riferito di aver visto un giovane alla guida del suoto qualche giorno prima in zona stazione. A quel punto gli agenti si sono subito messi sulle tracce del presunto ladro. Poco dopo le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare ilin via Bacone, in zona Masone. Una volta fermato, il giovane extracomunitario si sarebbe mostrato insofferente dicendo che ilgli era stato ...