Roma Piazza contesa da due cartomanti | minacce alla rivale dopo l’allontanamento | arrestata veggente

(Di mercoledì 29 novembre 2023) In passato avevano avuto un diverbio per chi delle due avesse diritto a svolgere l’attività di cartomante inSant’Egidio, a Trastevere. Una delle due, una 54enne, sarebbe arrivata allee ancheviolenza fisica nei confronti della concorrente, una 61enne. Un’aggressione che si sarebbe conclusa con il divieto di avvicinamento per la litigiosa. Ma quest’ultima non avrebbe rispettato il provvedimento, costringendo i Carabinieri della Stazione diTrastevere a eseguire nei suoi confronti un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di, per il reato di atti persecutori. La lite tra le duee il divieto di avvicinamento I gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dell’indagata, ...