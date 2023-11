Roma | due anni di incubo per una 17enne tedesca | segregata in un maneggio | picchiata e violentata da due stallieri pakistani

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’inferno di percosse e abusi, violenze fisiche e sopraffazione psicologica dura due, lunghissimi. Tanto è durato l’orrore della segregazione, delle aggressioni sessuali e dei maltrattamenti che duehanno inflitto a una. Una ragazza oggi 21enne, nata in Spagna ma di nazionalità, tornata solo ora nel Paese, dopo aver trascorso 24 mesi nelle grinfie dei due aguzzini che dopo averla chiusa a chiave in una stanza riservata al personale di una Cesano, hanno reiteratamente abusato di lei. Lei, poco più che ragazzina, tenuta reclusa, privata dei documenti e della sim del cellulare, in modo da isolarla totalmente dal resto mondo perché non potesse chiedere aiuto....