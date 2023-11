Roma città eterna…mente allagata In 14 anni contate 49 alluvioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 novembre 2023), conosciuta per la sua ricchezza storica e culturale, si trova ora al centro di una sfida climatica crescente. Che non può essere sottovalutata. Secondo il recente rapporto “Clima 2023” di Legambiente, la Capitale d’Italia ha registrato il maggior numero dinel paese negli ultimi 14. Questo dato sorprendente mette in luce la vulnerabilità didi fronte ai cambiamenti climatici e ai fenomeni meteorologici estremi. Il rapporto svela che, nonostante gli sforzi di mitigazione, le forti piogge hanno colpitocon una frequenza e intensità senza precedenti. In totale, parliamo di 49 allagamenti negli ultimi 14. Di fatto, più di tre ogni anno che passa. Secondo il recente rapporto di Legambiente, la Capitale ha registrato il maggior ...