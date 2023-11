Roma | chiusi cimiteri e parchi per vento

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 29 novembre 2023), con ordinanza del sindaco. Idem per via di Castelfusano, via dei Pescatori e via della Villa di Plinio nel X municipio, nel XII via Federico Ozanam, la strada che si incrocia con via di Donna Olimpia, dove nei giorni scorsi una 82enne è stata schiacciata da un albero, e via di Santa Cornelia nel XV. Tutto a causa dell’allerta meteo, di tipo giallo, conforte, che durerà per le prossime 24 ore: si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutta la regione, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi e sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il dipartimento della Protezione Civile diCapitale allerta i cittadini per “evitare, se possibile, di sostare all’aperto, specie nelle zone ...