Roma | cane precipita in un pozzo | “Giacomino” salvato dai Vigili del fuoco

(Di mercoledì 29 novembre 2023), 29 novembre 2023 – Alle ore 15,22 la Squadra operativa ha inviato in via Renoir a, a squadra deideldel distaccamento Rustica (10/A) con in supporto i S.A.F. per il salvataggio di un, caduto accidentalmente in unprofondo circa 10 metri. La manovra di recupero è avvenuta tramite tecniche SAF.corso di circa 70 chili è stato estratto dalla cavità dai soccorritori e riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute.