Robert De Niro accusa Apple | Ha censurato il mio discorso contro Trump ai Gotham Awards

(Di mercoledì 29 novembre 2023)Deè apparso confuso quando, sul palco dei, ha scoperto che il suoera stato. Pochi giorni fa,Deè salito sul palco deiper ritirare un premio per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, ma l'attore è apparso piuttosto confuso nel momento in cui ha iniziato il suo. "Bisogna tornare indietro, scusate. C'è stato un errore", ha detto l'attore leggendo il gobbo elettronico. "L'inizio del mioè stato modificato e tagliato e non ne sono stato informato. Ma voglio leggervelo." Deha poi tirato fuori il suo telefono e ha letto il ...

Robert De Niro non ha mai fatto mistero del suo totale disprezzo per Donald Trump, in quanto Presidente degli Stati Uniti. Il suo mandato è stato ... (dilei)

De Niro furioso per la censura del suo intervento contro Trump ai Gotham Awards: il

Non è un mistero per nessuno cheDesia un nemico giurato di Donald Trump e forse gli organizzatori dei Gotham Awards, che lo hanno premiato per il ruolo in Killers of the Flower Moon , avrebbero dovuto pensarci due volte ...

Robert De Niro censurato su Trump e sul genocidio dei nativi americani la Repubblica

Robert De Niro, censurato il suo attacco a Trump e al genocidio dei nativi americani Vanity Fair Italia

Margot Robbie: "Io e Greta Gerwig diventeremo le nuove Robert De Niro e Martin Scorsese"

Durante un'intervista in occasione dei Gotham Awards 2023 con Greta Gerwig, Margot Robbie ha paragonato il loro duo vincente a quello di Robert De Niro e Martin Scorsese. NOTIZIA di MICAELA EMANUELA ...

Roundup: Kacey Musgraves, Cole Schafer Break Up; Mark Cuban to Sell Mavericks; Florida State Back in CFP Top Four

Kacey Musgraves and Cole Schafer broke up, Mark Cuban is selling the Mavericks, Florida State is back in the CFP top four and more in the Roundup.