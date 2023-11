Rivoluzione storica nel mondo del calcio | parte la sperimentazione | addio espulsioni

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Novità neldel, sirà la regola delle, si pensa già a come sperimentarla prossimamente. Negli ultimi anni abbiamo assistito a tante rivoluzioni nelle regole del. La più evidente e significativa, è sicuramente quella dell’introduzione del Var. La tecnologia che sta aiutando gli arbitri a prendere decisioni o modificare scelte già prese per diminuire drasticamente gli errori in campo. Oltre il Var, negli anni, abbiamo assistito anche a cambi sul numero dei direttori di gara, quando furono inseriti gli assistenti di porta, dopo il clamoroso caso di Milan – Juventus sul gol di Muntari che aveva superato la linea. Dopo gli assistenti di porta, fu introdotta la Goal Line Technology, congegno che permette di constatare nell’immediato se la palla ha superato o meno la ...