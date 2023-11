Riparte il campionato | per la Jomi Salerno sfida contro il Pontinia alla ‘Palumbo’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ pronto a ripartire ildi Serie A1 di pmano femminile. Dopo il lungo stop dettato dagli impegni della Nazionale Under 20, che hanno visto protagoniste anche cinque tesserate della, le campionesse d’Italia in carica sono desiderose di tornare in campo e soprattutto di farlo dinanzi al proprio pubblico. La pausa diè servita a mister Francesco Ancona per continuare a lavorare con le atlete rimaste ae migliorare così il proprio gioco sia in attacco che in difesa. La settimana che conduce al ritorno in campo apre un mese cruciale della stagione, con quattro gare ancora in programma prima della chiusura del girone di andata. Un periodo importantissimo per la definizione della classifica e che si aprirà, per la ...