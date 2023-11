Rigore concesso al Psg al 98' | sospeso il Var Kwiatkowski

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tomasz, l'addetto Var di Paris Saint-Germain-Newcastle che ha chiamato Marciniak all'OFR per il presunto tocco di mano di...

Durante Porto-Barcellona , è scoppiata la polemica per un sospetto rigore non concesso dall’ arbitro Taylor . Kounde avrebbe infatti commesso fallo su ... (sportface)

Porto-Barcellona - arbitro Taylor nella bufera : rigore non concesso per fallo di Kounde su Taremi (VIDEO)

Champions: furia Newcastle per il pari su rigore del Paris Saint - Germain: "derubati"

Monta la rabbia in Inghilterra per ilal 98' che ha permesso a Mbappè e compagni di strappare il pari contro il Newcastle nella sfida del gruppo F, il gruppo del Milan in Champions ...

In Champions hanno dato al Psg lo stesso rigore non concesso alla ... Labaro Viola

Champions, furia inglese per il rigore concesso al Psg: "Il Newcastle ... Diretta

“Derubati, peggior furto di sempre”: furia Newcastle per il pari del Psg

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - 'Derubati, 'Vergogna, il peggior furto subito'. Monta la rabbia in Inghilterra per il rigore concesso al 96' che ha permesso al Psg di strappare il pari con ...

“Derunati, peggior furto di sempre”: furia Newcastle per il pari del Psg

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - 'Derubati, 'Vergogna, il peggior furto subito'. Monta la rabbia in Inghilterra per il rigore concesso al 96' che ha permesso al Psg di strappare il pari con ...