Riforme | Giustizia e Pnnr | la giornata in diretta da Montecitorio

Il ministro al congresso delle «toghe rosse» a Palermo. Albamonte, segretario uscente di Area: l’accusa finirà per dipendere dall’esecutivo. Il ... (corriere)

Dopo il forfait alla manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per celebrare il primo anno di governo e la domenica di (semi) riposo, Giorgia ... (ilgiornale)

Non è stato un plotone di esecuzione, anzi, tutto si è svolto in un “clima di grande dialogo e collaborazione”. Di certo, però, il capo della (ilfoglio)

I pm antimafia avvisano Meloni : "No alle riforme della giustizia"

Le priorità dell'Africa per la Cop28

...strumento può contribuire a finanziare gli investimenti nell'energia verde e in altre...dar voce alle proprie preoccupazioni sul clima e fare pressione per l'urgente questione della...

Tajani: «La riforma della Giustizia è veramente urgente» Il Dubbio

Intervista al Ministro Tajani: «Urgente la riforma della giustizia ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Intelligenza artificiale, von der Leyen: contributo significativo. Casellati: burocrazia stalker

L'intervento del ministro Casellati "La semplificazione è una straordinaria leva di carattere economico". Lo ha detto il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, ...

Giustizia, rispunta l’ipotesi test: pressing di FI. Governo cerca disgelo con Anm

L'ipotesi è stata accantonata dal consiglio dei ministri, ma potrebbe essere non del tutto tramontata. E di test attitudinali ai magistrati, come per le forze ...