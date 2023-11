Ricordate quando Paolo Masella al GF disse | “Napoli non ha cultura”?

Crozza diventa “Meloni-Santa protettrice del commerciante con la Lamborghini” : “Io sono tua amica - ricordatelo quando voterai”

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ –Maurizio Crozza nei i panni ... (ilfattoquotidiano)