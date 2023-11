(Di mercoledì 29 novembre 2023) Molti fanatici del 100% energia rinnovabile si rifiutano di capire che uno dei principali problemi dell'aumento delle fonti energetiche green nelle reti elettriche sono proprio le reti stesse. Intanto perché gli impianti rinnovabili hanno delle restrizioni in più rispetto agli impianti...

Resteremo al buio, o al verde: il costo del fanatismo climatico Today.it

Matteo Berrettini: "Ho pensato di smettere, vedevo tutto buio" Radio 105

Tennis, Berrettini si confessa: “Ho visto il buio”

Berrettini non si è nascosto e ha parlato degli ultimi complessi mesi. “Ho visto il buio. Ci sono state mattine in cui non avevo la forza di alzarmi e fare fisioterapia. Fortunatamente ho anche ...

Berrettini: "Ho visto il buio. Ci sono state mattine in cui non avevo la forza di alzarmi"

L'azzurro a Malaga con il gruppo che disputa la Coppa Davis: "Avevo bisogno di respirare l'aria delle competizioni. Invidia di Sinner Anzi è uno stimolo" ...