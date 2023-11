Reijnders dopo Milan-Dortmund | «L’unica cura è vincere»

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Brutta batosta per ile Stefano Pioli: in una serata da non sbagliare, i rossoneri sono usciti sconfitti dal match contro il Borussia e vedono allontanarsi la fase finale della Champions League. Ora per i rossoneri c’è solo un opzione per passare il turno: battere il Newcastle e sperare in una sconfitta del PSG contro il Borussiaper approdare agli ottavi di finale. A commentare il match Tijjaninel post partita che si è esposto su alcune problematiche che stanno colpendo i rossoneri. Il 14 delè stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: «Abbiamo mostrato tanta energia in campo quest’oggi, cercando di. Un peccato aver perso stasera perché ora non è più tutto nelle nostre mani».ha poi analizzato i problemi interni ...