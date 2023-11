Regolamento Champions League maschile 2024 volley | formula e come funziona

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ildella Cev2023/di: eccoe tutto quel che serve sapere. Le migliori squadre d’Europa sono pronte a sfidarsi nella lunga rincorsa al titolo della massima competizione continentale per club. Confermata lautilizzata nella passata stagione, che prevede dei ripescaggi al termine della fase a gironi. Le venti squadre qualificate al quarto round, suddivise in cinque gironi da quattro ciascuna, si sfideranno in gironi all’italiana con gare di andata e ritorno, in programma tra novembre e gennaio. In campo anche tre squadre italiane: Trentino Itas (inserita nella Pool B), Gas Sales Daiko Piacenza (Pool C) e Cucine Lube Civitanova (Pool E). Ma chi accederà ai quarti di ...