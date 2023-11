Real Sociedad-Salisburgo | le formazioni ufficiali | Oyarzabal e Cho dal 1' | c'è Gloukh

Le Formazioni ufficiali di Real Sociedad e Salisburgo, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2023 / 2024 . Tutto già deciso, almeno ... (sportface)

Psg-Newcastle - per la Uefa non era rigore : sospeso il Var - non farà Real Sociedad-Salisburgo

All’indomani di Psg-Newcastle non si placano le polemiche riguardanti il rigore assegnato alla formazione di Luis Enrique nel recupero. Un tocco di ... (sportface)