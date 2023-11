Real-Napoli | Fiore | “Tra Bellingham e Kvara…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Per parlare dell’ex calciatore Stefano(ex anche di Parma, Udinese e Lazio) è intervenuto su 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club”. In seguito le sue dichiarazioni: Un commento sulla qualificazione raggiunta dalla Lazio di Sarri? “E’ un obiettivo importante. Vista anche la partenza non brillantissima in campionato. Era un girone alla portata, anche se bisogna sempre giocarle le partite, soprattutto in Champions. Nonostante la Lazio fosse decisamente più forte, i biancocelesti hanno risolto la partita soltanto nei minuti finali, grazie al giocatore più discusso. Vedremo se questa vittoria garantirà energie nuove anche in campionato”. Non sarà una gara facile per ilMadrid? “Non credo sia una partita che ilpensi di vincere facile. In Europa troppe volte ci ...