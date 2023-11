Real Madrid-Napoli oggi in tv | canale | orario e streaming Youth League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Una grande possibilità ed un grande palcoscenico ospiterà ilin Spagna nel pomeriggio di mercoledì 29 novembre quando alle 16.00 i partenopei affronteranno ilin. Gli azzurri si trovano al momento all’ultimo posto in classifica del girone, con poche possibilità legate alla qualificazione al prossimo turno. Sicuramente però il palcoscenico di affrontare ilsarà un modo per crescere e per, chissà, fare uno sgambetto alla compagine spagnola che invece guida il girone a quota 8 punti. La partita sarà visibile in diretta sul sito ufficiale della UEFA. SportFace.