Real Madrid-Napoli | le ultime da SKY | un’assenza importante

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mancano ormai poco più cinque ore a. Mazzarri ha ancora qualche dubbio, soprattutto in attacco, ma sarebbe pronta la mossa a sorpresa con un’esclusione eccellente. Questa sera iltenterà di uscire dal Bernabeu con un risultato positivo in tasca, con l’auspicio che si possa ottenere la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. Mazzarri le proverà tutte, e per questo sta pensando ad una mossa a sorpresa. Nelleore aleggia qualche dubbio di formazione, e potrebbe arrivare un’esclusione eccellente dai titolari. Dubbio Osimhen dal 1?, aumentano le quotazioni di Simeone Nell’ultima sfida di Serie A, ilha ritrovato dopo una lunga assenza il suo bomber Victor Osimhen. Il nigeriano è subentrato nella ripresa del match contro la Dea, dimostrando ...