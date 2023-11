Real Madrid-Napoli | Champions League | streaming gratis | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi die si gioca mercoledì alle 21:00: tv,. Walter Mazzarri, tornato sulla panchina deldopo 10 anni, ha superato a pieni voti il primo di una serie di esami davvero tosti. La vittoria contro un avversario ambizioso come l’Atalanta (1-2) ha permesso agli azzurri di tornare a vincere in campionato, rosicchiare due punti all’Inter capolista e di ripartire subito dopo lo scivolone casalingo con l’Empoli costato la panchina a Rudi Garcia, esonerato durante la sosta per le nazionali. Kvaratskhelia – IlVeggente.it (Ansa)Tuttavia, l’allenatore di San Vincenzo ha poco tempo per godersi il successo di Bergamo. Lo attende, a distanza di ...