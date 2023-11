Real Madrid-Napoli | al Bernabeu tanti georgiani per Kvara

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 novembre 2023)si affronteranno alle 21 per la quinta gara dei gironi di Champions League; presenti allo stadiotifosi per Khvichatskhelia. Almeno una dozzina di bandiere georgiane sparse per ilper il talento azzurro, che stasera scenderà in campo dal primo minuto, in attacco insieme a Giovanni Simeone e Matteo Politano. Anche i genitori dipresenti. LA FORMAZIONE UFFICIALE AZZURRA:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone,tskhelia. All. Mazzarri.A disposizione: Gollini, Contini, Elmas, Osimhen, Zerbin, Cajuste, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori. MIGUEL ANGEL LARA SUL MATCH E SUL GEORGIANO: «Il...