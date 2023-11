Ragazzino di 13 anni ferma rapitore con giocattolo da 3€ comprato da sua madre

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Era un normale pomeriggio di ritorno da scuola quando Owen Burns sentì sua sorella urlare. Era infastidito delle sue urla, ma non pensava a nulla di sinistro nelle sue grida di aiuto. Ma quando guardò fuori dalla finestra, rimase scioccato ma si riprese abbastanza in fretta da prendere una decisione che le salvò la vita. ShutterstockOwen Burns era pronto per giocare al suo gioco preferito “Call of Duty: Black Ops II” sulla sua PlayStation 3 quando ha sentito la sorella urlare dal giardino di casa. Il tredicenne pensava che la sorella stesse facendo la sciocca e si è infastidito. Qualche istante dopo si è affacciato alla finestra della sua camera da letto e ha visto uno sconosciuto che cercava di trascinare la sorella di 8nel bosco che circonda la loro casa. L’adolescente, in preda al panico, afferrò la sua fionda e mise le mani su tutte le munizioni ...