(Di mercoledì 29 novembre 2023) Neanche il tempo di celebrare Leo Messi e il suo ottavod'oro che igià guardano avanti, e quotano i nomi per la prossima edizione. E' vero, è ancora presto e bisognerà capire che piega ...

Pallone d'oro - 4 calciatori della Serie A tra i candidati : ecco le quote

Dalla Spagna rimbalza una voce secondo cui Leo Messi avrebbe già i voti necessari per vince re il Pallone d'oro 2023. Una notizia che era nell'aria ... (247.libero)

Pallone d'oro - le quote : Messi o Haaland - ecco chi vince per i bookie

Quote Pallone d'Oro 2024: ecco tutti i favoriti secondo i bookie

D'ORO 2024 Per il momento solo due operatori hanno rilasciato ledeld'Oro 2024 e, in attesa di avere un panorama più completo per la comparazione, scopriamo chi sono i ...

Quote Pallone d'Oro 2024: ecco tutti i favoriti secondo i bookie La Gazzetta dello Sport

Repubblica Ceca-Moldova spareggio per Euro 2024: quote e ... La Gazzetta dello Sport

1957, la Fiorentina buca il pallone di un piccolo tifoso: 66 anni dopo glielo restituiscono, ma ora tifa Lazio

[themoneytizer id=”99064-6] Come riporta il Corriere Fiorentino, nel 1957, anno in cui la Fiorentina vinse il campionato, la squadra viola si rese protagonista di uno spiacevole episodio verso un pic ...

Serie A, dopo il pari dello Stadium le quote scudetto sorridono all’Inter. Lautaro senza rivali per il titolo di capocannoniere

Senza vincitori né vinti. Termina con un pareggio il derby d’Italia tra Juventus e Inter, un 1-1 che permette ai nerazzurri di mantenere due punti di vantaggio sui rivali bianconeri e di allungare anc ...