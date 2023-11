Questo non è un poliziotto israeliano che uccide un bambino palestinese

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il 19 ottobre 2023 è stato pubblicato su Facebook un filmato in cui si vede un agente delle forze dell’ordine con indosso una veste fluorescente che usa il proprio corpo per tenere a terra unintento a eludere la presa. Secondo chi ha condiviso il video si tratterebbe di «un agente di polizia EBREO» che «strangola a morte unsabato durante la protesta dell’ambasciata americana a Gerusalemme». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa Il video è reale ma non è stato registrato nel novembre 2023 a Gerusalemme e non ha alcun legame con l’attuale conflitto in Medio Oriente. Il filmato è stato pubblicato su YouTube il 9 febbraio 2015 dalla testata svedese Sydsvenskan. Come si legge nella discalia che accompagna le immagini, il filmato è stato girato ...