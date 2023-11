“Quel fiocco rosso per mia figlia vittima di violenza Mi chiedo | chi l’ha strappato ha un cuore?”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Curno. Per Giusy Elettuari, il parallelo non può che essere molto triste. Sua, Marisa Sartori, è stata strappata alla vita a soli 25 anni dalla furia omicida di un marito violento. Ora, qualcuno hailche insieme all’altra, Deborha, sopravvissuta all’aggressione, aveva appeso al cancellone della palazzina di via IV Novembre: “Per ricordare la nostra Mary – dice – e tutte le donne vittime di”. Un rito,lo del, che vuole tenere viva la memoria dell’amata, uccisa a coltellate il 2 febbraio 2019 dall’uomo dal quale si stava separando. Un rito che nei giorni a ridosso del 25 novembre si carica di ulteriore significato. “Purtroppo non è la prima volta che ...