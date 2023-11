Quali sono gli investimenti digitali “sani” per i giovani italiani?

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Starting Finance è una delle realtà più attive nell’ambito della divulgazione e dell’educazione finanziaria in Italia. I suoi progetti hanno il compito di prendere in considerazione l’alfabetizzazione finanziaria delle nuove generazioni e di offrire loro anche dei suggerimenti su come acquisire competenze nell’ambito. Marco Scioli, chairman e founder di Starting Finance, ha parlato con noi di economia digitale, di consapevolezza delle nuove generazioni negli, di divulgazione sui media relativa a queste tematiche. LEGGI ANCHE > L’importanza delle startup del digitale per iL’educazione finanziaria (e digitale) secondo Marco Scioli Per iniziare la nostra conversazione, gli abbiamo chiesto quale fosse l’innovazione digitale più incisiva nell’ambito degli. Ovviamente, Marco ...

Importanti novità in arrivo nel mercato dell'energia. Il Consiglio dei ministri di ha infatti approvato un decreto con il quale non è stato ... (ilmessaggero)

Importanti novità in arrivo nel mercato dell'energia. Il Consiglio dei ministri di ha infatti approvato un decreto con il quale non è stato ... (ilmessaggero)

Filippo Turetta incontrerà oggi i genitori in carcere a Verona, dove è rinchiuso da quando è stato estradato dalla Germania. Il giovane avrà per la ... (tpi)

Herpes in gravidanza : quali sono i rischi del virus HSV e come prevenirlo

DiMartedì, Mazza fa scattare la rissa: "Schlein e Conte chiedevano l'aiutino ai giudici"

... 'Ma come si permette scusi I leader dell'opposizione partecipano ad un convegno in cui si discute di giustizia e in cui le toghe fanno le loro richieste, raccontanoi loro bisogni, come ...

Borghi più belli d'Italia: quali sono i nuovi 7 comuni entrati in lista Fanpage.it

La Lombardia ha 10 nuovi musei, ecco quali sono e dove si trovano IL GIORNO

Alcuni ricercatori americani avrebbero scoperto le capacità preventive di un frutto, molto diffuso in Italia, nei confronti della demenza senile

Uno studio condotto da ricercatori americani svela quale frutto, ricco di antociani e molto diffuso in Italia, aiuta a prevenire l'Alzheimer e la demenza senile ...

ReelShort, cos’è e come funziona la nuova app cinese per vedere serie tv senza abbonamento

Come funziona e quali sono le novità Per capire cos’è ReelShort bisogna sapere come funziona, questa infatti è un’app diversa dai consueti portali di streaming video. La più importante novità è ...