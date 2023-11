Quali paesi si affacciano sul lago di Nemi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ildiè unsituato nell’area dei Castelli Romani di origine vulcanica. E’ il fratello “minore”, sebbene ugualmente suggestivo, di quello di Castel Gandolfo (o di Albano) che dista meno di 10km. Masono i borghi che sisu questo specchio d’acqua? I Castelli Romani rappresentano senza dubbio una delle zone più belle ed importanti del Lazio. Dai Comuni che ne fanno parte, ciascuno caratteristico per storia e cultura, alle bellezze naturali, ricomprese nel grande Parco omonimo. E poi ancora buon cibo, vino e in generale prodotti tipici d’eccellenza. Nelle nostre rubriche ci siamo occupati dei Castelli in tutte le sue sfaccettature: oggi in particolare prenderemo in considerazione l’area attorno aldi. Curiosità sul ...