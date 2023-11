Quale futuro per i social? Ecco Sblind | bergamasco | “etico” e amante dell’ambiente

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Bergamo. Il recente “Studio Inside Marketing” 2023 di We Areha mostrato che passiamo circa 6,5 ore al giorno connessi a internet: considerando un’aspettativa di vita di 83 anni in media, l’essere umano trascorre ben 15 anni su web e retii. A detta poi diWarning, progetto del MovimentoDigitale creato per rendere consapevoli ragazzi e genitori attraverso una rete capillare di formatori-volontari in tutta Italia, Il 51% dei ragazzi tra i 15 e i 20 anni è a disagio nel prendersi una pausa da web ee verifica lo smartphone in media 75 volte al giorno. Il 7% lo fa addirittura fino a 110 volte al giorno. Il 52% dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni ha cercato di ridurre la quantità di tempo trascorso online, senza però riuscirvi. Il 33% dei teenager definisce il proprio ...